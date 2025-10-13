Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna -10-jähriges Kind auf Fahrrad nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Dienstag (07.10.2025) kam es auf der Uhlandstraße gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Radfahrer aus Unna leicht verletzt wurde.

Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Uhlandstraße in Fahrtrichtung Hellweg. In Höhe der Lessingstraße nutzte er den dortigen Fußgängerüberweg, um die Straße nach links zu überqueren.

Dabei wurde er von einem Pkw erfasst, wodurch er stürzte. Auf Nachfrage durch den Fahrzeugführer gab der Junge zunächst an, dass alles in Ordnung sei. Personalien wurden nicht ausgetauscht.

Zwei Tage später bemerkte der Junge, dass er doch verletzt war, was der Polizei nachträglich gemeldet wurde.

Der Fahrzeugführer wurde durch das Kind als männliche, ca. 30 - 40 Jahre alte Person mit Glatze beschrieben.

Insbesondere wird auch nach einer Zeugin gesucht, die den Vorfall beobachtet und ein Foto des Fahrzeuges gefertigt haben sollen.

Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Telefonnummern 02303 921 3120, 02307 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell