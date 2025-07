Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Daskow - Hauseigentümer stirbt

Daskow (LK V-R) (ots)

Am Mittwochabend, dem 23.07.2025, um 18:02 Uhr wurden die Polizeibeamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten zum Brand eines Einfamilienhauses in Ahrenshagen-Daskow gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einem Einfamilienhaus in Daskow, welches von dem 76-jährigen deutschen Eigentümer und seinem 41-jährigen deutsche Stiefsohn bewohnt wird, beim Betreiben des Kamins zu einer Verpuffung. Dabei gerieten Teile des Wohnungsinventars in Brand. Es kam zu erheblicher Rauchentwicklung.

Der aufsteigende Rauch und Hilferufe wurden von zwei Nachbarn bemerkt, welche sofort zur Hilfe eilten.

Der 41-jähriges Bewohner konnte das Haus leichtverletzt verlassen. Der 76-jährige Hauseigentümer wurde nach seiner Rettung aus dem Haus unter fortlaufenden Reanimationsbemühungen der Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Ribnitz-Damgarten verbracht, jedoch verstarb er dort wenig später.

Der Stiefsohn des Haues sowie die 28-jährige deutsche Helferin und der 32-jährige deutscher Helfer wurden bei dem Brand leicht verletzt und mit Verdacht der Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser nach Rostock verbracht.

Das Feuer wurde durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht, das Haus ist jedoch unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit 76 Kameraden aus Ribnitz-Damgarten, Altenwillershagen, Pantlitz und Ahrenshagen-Daskow vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz des Brandursachenermittlers wurde angeordnet.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell