Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Radfahrerin durch Zusammenstoß mit blauem Golf leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bönen (ots)

Am Freitag (10.10.2025) kam es auf der Hammer Straße in Bönen gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Die Radfahrerin, eine 43-jährige Bönenerin, befuhr mit ihrem Fahrrad die Hammer Straße in Fahrtrichtung Unna. Sie befand sich hierbei auf dem in Fahrtrichtung Bönen eingerichteten Radfahrstreifen, welcher für beide Fahrtrichtungen freigegeben ist.

Im Bereich der Einmündung Paul-Weniger-Straße wurde die 43-Jährige von einem blauen Golf erfasst, der beabsichtigte in die Hammer Straße einzubiegen.

Der Fahrzeugführer kümmerte sich im Anschluss um die Radfahrerin. Personalien wurden dabei nicht ausgetauscht. Erst im Nachhinein stellte die Bönenerin fest, dass sie durch den Verkehrsunfall verletzt worden war.

Den Fahrzeugführer beschreibt sie wie folgt:

- männlich - ca. 30 - 35 Jahre - ca. 165 - 170 cm - dünn - blonde, kurze Haare - weder Brille noch Bart - bekleidet mit einem grauen Pullover und blauer Jeans

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter den Telefonnummern 02307 921 3220, 02307 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell