Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Unna (ots)

Am Mittwoch (15.10.2025) kam es in einem Zeitraum von 04:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Knappenstraße.

Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

