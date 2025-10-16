Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Drei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl, Verkehrsunfallflucht und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr festgenommen

Unna (ots)

Am Dienstag (14.10.2025) kam es gegen 18:30 Uhr in einer Tankstelle an der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Ladendiebstahl durch zwei männliche Personen. Die beiden Täter verließen das Tankstellengelände anschließend mit einer weiteren männlichen Person in einem Renault Clio. Im weiteren Verlauf trat das Fahrzeug der drei Männer auf dem Beethovenring, Ecke Massener Straße im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht gegen 18:40 Uhr in Erscheinung. Ein 26-Jähriger Pkw Fahrer befuhr dort den Beethovenring auf dem Fahrstreifen linksseitig des Renaults. Bei einem Fahrstreifenwechsel des Renault Fahrers kam es dann zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der Renault flüchtete nach dem Verkehrsunfall in Richtung Rembrandtstraße. Dort wurde eine Streifenwagenbesatzung auf das flüchtige Fahrzeug aufmerksam, welches mit überhöhter Geschwindigkeit in den Rio-Reiser-Weg einbog. Die drei vor Ort anwesenden Polizeibeamten eilten dem Pkw daraufhin fußläufig hinterher. Im Rio-Reiser-Weg kam der Renault den Polizeibeamten wieder entgegen. Das Fahrzeug beschleunigte dort auf die Polizeibeamten zu, welche sich mit einem Sprung zur Seite retteten. Ein Polizeibeamter wurde dabei verletzt. Der Renault wurde im weiteren Verlauf in der Ziegelstraße aufgefunden und die drei Insassen wurden durch Polizeibeamte vor Ort festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um einen 25-jährigen Libyer ohne festen Wohnsitz, einen 18-jährigen Algerier aus Unna und einen 20-jährigen Algerier ohne festen Wohnsitz. Der 25-Jähirge konnte als Fahrzeugführer des Renault identifiziert werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Alle drei Personen wurden am Mittwoch (15.10.2025), nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei hat nun Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls als Bande, Verkehrsunfallflucht, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell