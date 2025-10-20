Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Räuberischer Diebstahl im Media Markt - Unbekannter verletzt Ladendetektivin und Passanten - Polizei sucht Geschädigten und Zeugen (18.10.2025)

Konstanz (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Elektronikgeschäft hat ein unbekannter am Samstagmittag eine Ladendetektivin und auf der Flucht einen Passanten verletzt. Gegen 11.45 Uhr hielt sich der Unbekannte im Media Markt auf. Dort steckte er mehrere Elektroartikel in seine Jackentasche und passierte anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Von der 26 Jahre alten Ladendetektivin darauf angesprochen kam es zunächst zum Gerangel, in dessen Folge der Mann der 26-Jährigen einen Ellenbogen ins Gesicht stieß und anschließend in Richtung Herose Park davonrannte. Am Eingang des Parks schubste der Flüchtende einen bislang unbekannten Passanten, um die ihn verfolgende Ladendetektivin abzuhängen.

Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 18-25 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 Zentimeter groß, halblange, leicht gewellte schwarze Haare, Oberlippen- und Kinnbart. Bekleidet war er mit schwarzer Jacke, Hose und Schuhen. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack mit weißen Nähten mit sich.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun insbesondere den Passanten, den der Täter auf der Flucht zu Boden schubste, als auch weitere Zeugen und Personen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

