Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Feuer greift auf Reithalle über - Anwohner reagiert vorbildlich

Bröckel (ots)

Am Freitag, den 24. Oktober 2025, bemerkte ein aufmerksamer Anwohner gegen 23:30 Uhr Brandgeruch und machte sich auf die Suche nach der Ursache. Im weiteren Verlauf stellte er einen Feuerschein in einem Garten fest und setzte umgehend den Notruf ab. Der Anwohner nahm die Feuerwehr vor Ort in Empfang und wies die Einsatzkräfte direkt in die Lage ein.

Bei der ersten Lageerkundung gingen die Kräfte zunächst von brennendem Unrat aus. Im Verlauf stellte sich heraus, dass sich das Feuer in der Hauptstraße befand und dort hinter einer Reithalle mehrere Holzgegenstände brannten. Die Flammen hatten bereits auf die Halle übergegriffen.

Unverzüglich wurde eine Löschwasserversorgung aufgebaut. Ein Trupp ging unter Atemschutz in die Halle vor, entfernte Teile des Innenausbaus und löschte die Fassade sowie einige Teile des Ausbaus. Anschließend erfolgte eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera. Durch das schnelle und gezielte Vorgehen konnte der Brand rasch gelöscht werden.

Ein weiterer Trupp führte die Brandbekämpfung von außen durch, löschte dort brennende Holzteile ab und leuchtete den Bereich aus. Nach rund 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle, abschließend wurden letzte Glutnester per Wärmebildkamera lokalisiert und abgelöscht.

Hinsichtlich der Schadenshöhe und der Brandursache können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keine Aussagen getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das vorbildliche Verhalten des Anwohners trug dazu bei, dass der Brand schnell erkannt und gelöscht werden konnte. Dadurch konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert und der Sachschaden gering gehalten werden.

Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach etwas mehr als einer Stunde beendet und die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell