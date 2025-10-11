Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: 800 Meter lange Ölspur beschäftigt Feuerwehr in Neu-Schepelse

Am Abend des 09.10. 2025 wurde die Ortsfeuerwehr Sandlingen um 18:42 Uhr zu einer Ölspur im Fasanenweg in Neu-Schepelse alarmiert.

Bei der Erkundung mit dem Einsatzfahrzeug stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich die Verschmutzung über eine Länge von knapp 800 Metern bis zum Tennisheim in Eicklingen erstreckte. Infolgedessen wurde die Fahrbahn im Kreuzungsbereich mit Bindemittel abgestreut, um eine unmittelbare Gefährdung des Straßenverkehrs zu beseitigen. Anschließend erfolgte die Nachforderung eines Spezialfahrzeugs zur Reinigung der betroffenen Fahrbahnabschnitte.

Zur weiteren Absicherung der Gefahrenstelle wurden Warnschilder aus Eicklingen geholt und der betroffene Bereich entsprechend beschildert. Parallel konnten die Einsatzkräfte den Verursacher im Bereich des Tennisheims feststellen.

Nach dem Eintreffen der Fachfirma aus Celle konnte die Einsatzstelle gegen kurz nach 21 Uhr an das Reinigungsunternehmen übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr anschließend beendet werden.

