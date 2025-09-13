Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Verkehrsunfall bei Langlingen endet glimpflich

Langlingen (ots)

Am Samstag, den 13. September 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Langlingen um 22:20 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Langlingen und Offensen alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen sollte die Person bereits aus dem PKW befreit worden sein und sich in rettungsdienstlicher Behandlung befinden. Infolgedessen beschränkten sich die Aufgaben der Einsatzkräfte der Feuerwehr darauf, das Fahrzeug stromlos zu machen und das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe zu kontrollieren.

Nachdem die Batterie abgeklemmt und sichergestellt wurde, dass keine Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausliefen und somit keine weitere Gefahr von dem Fahrzeug ausging, konnte der Einsatz einer knappen Viertelstunde beendet werden.

Hinsichtlich der Unfallursache und dem entstandenen Sach- und Personenschaden können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell