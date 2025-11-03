PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Restaurant

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Lichtentaler Allee zu einem Einbruch in einer Gaststätte in der Innenstadt. Bisher unbekannte Täter sollen sich mutmaßlich über eine Terassentür Zutritt zum Innenraum verschafft haben. Im Restaurant sollen sie dann vergeblich versucht haben eine Kasse aufzubrechen, bevor sie einen Geldbeutel mit circa 100 Euro Wechselgeld aus einer Schublade entwendet haben sollen. Weiteres Diebesgut ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich direkt bei dem Polizeirevier Baden-Baden zu melden: 07221 680-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

