Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrüger auf frischer Tat betroffen - "Vertreter" will angeblich hochwertiges Buch verkaufen

Rödinghausen (ots)

(hd) Am Donnerstagnachmittag (11.09.2025) konnten Einsatzkräfte der Polizei einen Betrüger auf frischer Tat antreffen. Das betrügerische Geschäft war bereits einen Tag zuvor angebahnt worden. Ein bis dato unbekannter Mann stellte sich bei einer Familie in Rödinghausen als Vertreter vor. Er vertreibe hochwertige Bücher. Zur Vervollständigung einer Buchsammlung der Familie könne er ein noch fehlendes Werk anbieten. Dieses habe einen Wert von 2800,- Euro. Der Betrag solle in Raten abgezahlt werden. Der Mann versuchte, die Familie zur Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrages zu drängen. Er erklärte, dass er die Unterlagen bis zum nächsten Tag vorbereiten und den Verkauf dann abschließen werde. Die Familie erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Als der verdächtige Vertreter am nächsten Tag zurückkehrte, wurde er bereits von Polizeibeamten erwartet. Seine Personalien wurden festgestellt, mögliche Beweismittel sichergestellt. Den 22-jährigen Berliner erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Betruges.

