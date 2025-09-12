PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrüger auf frischer Tat betroffen - "Vertreter" will angeblich hochwertiges Buch verkaufen

Rödinghausen (ots)

(hd) Am Donnerstagnachmittag (11.09.2025) konnten Einsatzkräfte der Polizei einen Betrüger auf frischer Tat antreffen. Das betrügerische Geschäft war bereits einen Tag zuvor angebahnt worden. Ein bis dato unbekannter Mann stellte sich bei einer Familie in Rödinghausen als Vertreter vor. Er vertreibe hochwertige Bücher. Zur Vervollständigung einer Buchsammlung der Familie könne er ein noch fehlendes Werk anbieten. Dieses habe einen Wert von 2800,- Euro. Der Betrag solle in Raten abgezahlt werden. Der Mann versuchte, die Familie zur Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrages zu drängen. Er erklärte, dass er die Unterlagen bis zum nächsten Tag vorbereiten und den Verkauf dann abschließen werde. Die Familie erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Als der verdächtige Vertreter am nächsten Tag zurückkehrte, wurde er bereits von Polizeibeamten erwartet. Seine Personalien wurden festgestellt, mögliche Beweismittel sichergestellt. Den 22-jährigen Berliner erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Betruges.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 08:02

    POL-HF: Pedelec-Fahrer verletzt - Zusammenstoß mit Pkw-Tür

    Herford (ots) - (hd) Am Donnerstag (11.09.2025) befuhr ein 57-Jähriger gegen 17:00 Uhr mit seinem Pedelec die Goebenstraße in Fahrtrichtung Hansastraße. Zu diesem Zeitpunkt öffnete eine 22-Jährige die Fahrertür ihres Opel Corsa, den sie soeben am Fahrbahnrand geparkt hatte. Der Pedelec-Fahrer kollidierte mit der Tür und zog sich dadurch Verletzungen an der Hüfte zu. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 08:01

    POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pedelec-Fahrer verletzt

    Herford (ots) - (hd) Am Donnerstagabend (11.09.2025) ereignete sich in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Ford Fiesta die Engerstraße in Herford in Fahrtrichtung Innenstadt. Sie beabsichtigte, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierbei übersah sie einen in gleicher ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:16

    POL-HF: Betrug zum Nachteil älterer Menschen - 96-Jährige um Wertgegenstände gebracht

    Bünde (ots) - (hd) Am Mittwochabend (10.09.2025) nahmen falsche Polizeibeamte telefonisch Kontakt zu einer 96-jährigen Bünderin auf. Die Betrüger schilderten, dass die Polizei im Ortsteil Spradow verdeckte Observationsmaßnahmen durchführe, um einer Diebesbande das Handwerk zu legen. Um die eigenen Wertgegenstände vor Diebstahl zu schützen, sei es geboten, diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren