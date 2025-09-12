Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pedelec-Fahrer verletzt - Zusammenstoß mit Pkw-Tür

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstag (11.09.2025) befuhr ein 57-Jähriger gegen 17:00 Uhr mit seinem Pedelec die Goebenstraße in Fahrtrichtung Hansastraße. Zu diesem Zeitpunkt öffnete eine 22-Jährige die Fahrertür ihres Opel Corsa, den sie soeben am Fahrbahnrand geparkt hatte. Der Pedelec-Fahrer kollidierte mit der Tür und zog sich dadurch Verletzungen an der Hüfte zu. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, diese werden mit ca. 2500,- Euro beziffert.

