Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebesgut aufgefunden - Polizei vollstreckt Haftbefehl

Herford (ots)

(hd) Am Mittwochnachmittag (10.09.2025) trafen Polizeibeamte gegen 15:50 Uhr einen Intensivtäter an seiner Wohnanschrift an der Werrestraße in Herford an. Der 37-Jährige wurde aufgrund mehrerer Straftaten mit einem Haftbefehl gesucht. Während der Vollstreckung des Haftbefehls wurden die Beamten darauf aufmerksam, dass sich in einem Lagerraum mehrere Gegenstände befanden, die in der jüngeren Vergangenheit im Stadtgebiet entwendet worden waren. Dazu zählen insbesondere Fahrräder, die verschiedenen Strafverfahren zugeordnet werden können. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Er muss sich nun weiteren Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei stellen.

