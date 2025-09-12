Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pedelec-Fahrer verletzt

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstagabend (11.09.2025) ereignete sich in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Ford Fiesta die Engerstraße in Herford in Fahrtrichtung Innenstadt. Sie beabsichtigte, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierbei übersah sie einen in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 56-jährige Zweiradfahrer stürzte und zog sich mehrere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

