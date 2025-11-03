PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Widerstand geleistet

Gernsbach (ots)

Nachdem ein Mann in den frühen Samstagmorgenstunden vor einer Gaststätte mit einem vermeintlichen Messer hantiert haben soll, kam es in der Folge zu einem Polizeieinsatz, der in Widerstandshandlungen und dem Gewahrsam des 36-Jährigen mündete. Gegen 1 Uhr soll der Mittdreißiger vor einer Gaststätte in der Igelbachstraße mit einem Messer hantiert und sich entfernt haben. Durch alarmierte Streifen konnte er unweit in der Loffenauer Straße angetroffen werden, wo er augenscheinlich mit weiteren Personen im Streit war. Der Mann konnte unter Anwendung von Zwang in Gewahrsam genommen werden. Bei dem angeblichen Messer handelte es sich um eine Machete, die er vor dem Eintreffen der Polizei wegwarf, jedoch durch die Einsatzkräfte aufgefunden und beschlagnahmt werden konnte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der mit rund 2,5 Promille alkoholisierte Mann beleidigte und bedrohte die eingesetzten Polizeikräfte im Laufe der gesamten Maßnahmen. Ihn erwarten neben einer Kostenrechnung für den Gewahrsam auch ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

