Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Meschede-Eversberg

Meschede (ots)

Am gestrigen Abend im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Buchsplitt in Meschede-Eversberg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Räume und Schubladen. Mit ihrer Tatbeute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

