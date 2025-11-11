Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann befuhr gestern (10.11.25) gegen 19:20 Uhr mit seinem PKW einen abschüssigen Feldweg nahe der Weinwanderhütte. Bei Dunkelheit und starkem Nebel erkannte er das Ende des von ihm befahrenen Weges, welcher in die Verlängerung der Straße "Ziegelhütte" mündet, nicht und fuhr geradeaus über diese Straße hinaus gegen einen Findling. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 21-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte mehr als 0,5 Promille an. Darauf folgte die Entnahme einer Blutprobe. Bei dem Unfall wurde der 22 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt. Der Pkw war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell