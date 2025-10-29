Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Tödlicher Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

29.10.2025 / Tödlicher Verkehrsunfall

Bomlitz: Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 10:00 Uhr auf der Kreisstraße 164, zwischen dem "Dog-Shop-Kreisel" und der Bundesstraße 440, ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Frau erfasste hier mit ihrem Auto in Fahrtrichtung der B 440 einen querenden Hirsch, der durch die Wucht des Aufpralls in einen entgegenkommenden Transporter geschleudert wurde. Hier durchbrach das Tier die Windschutzscheibe des Fahrzeuges und verletzte dessen 60-jährigen Beifahrer tödlich. Der 66-jährige Fahrer des Transporters sowie die 29-jährige Autofahrerin verletzten sich nicht. Beide standen jedoch deutlich unter dem Eindruck des Unfallgeschehens. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 12:45 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell