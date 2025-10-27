Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Tödlicher Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

27.10.2025 / Tödlicher Verkehrsunfall

Soltau: Am Montagvormittag kam es auf der K 2, zwischen Bispingen und Soltau, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 54-Jähriger fuhr dort zuvor mit einem Auto in Richtung Soltau. Aus bislang unbekannter Ursache kam er gegen 11:10 Uhr kurz vor Harmelingen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell