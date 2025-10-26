Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung für die Einsatzlage Wochenende 24-26.10.2025

Heidekreis (ots)

1. Heidekreis: Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume

Durch den Sturm in der Nacht auf Sonntag stürzten mehrere Bäume um und blockierten teilweise Straßen. Die Polizei erhielt Kenntnis von Gefahrenstellen in den Bereichen Lünzen, Häuslingen, Emhof, Hermannseck und Dorfmark. Durch die freiwilligen Feuerwehren konnten die Bäume geräumt werden.

2. Bispingen: Polizeibeamtin durch Partygast gebissen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden Polizeibeamte gegen 01 Uhr zu einer Feier am Festplatz des Parkplatzes Brunausee in Behringen gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Gästen der Feier gekommen war. Ein 20-Jähriger aus der Nähe von Lüneburg wurde hierbei verletzt und musste im hinzugerufenen Rettungswagen behandelt werden. Der Mann verweigerte jedoch vehement die ärztliche Behandlung, so dass Polizeibeamten zur Unterstützung der Rettungskräfte hinzugerufen wurden. Hierbei biss der 20-Jährige einer 24-jährigen Polizeibeamtin in den Arm und verletzte sie hierdurch. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Im Verlauf der Feier kam es zu weiteren körperlichen Auseinandersetzungen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

3. Munster: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

In der Nacht auf Sonntag kontrollierten die Polizeibeamten einen 25-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich Munster. Im Rahmen der Kontrolle wurde nicht nur festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren ist, sondern auch, dass er keinen Führerschein hat. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

4. Bad Fallingbostel/A7: Trunkenheitsfahrt auf der BAB 7

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrzeug das "Schlangenlinien" fahren solle auf der A7 Richtung Hannover gemeldet. Der Pkw konnte durch die eigesetzten Polizeibeamten festgestellt und angehalten werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde eine Atemalkoholwert von 1,98 Promille beim 29-jährigen Fahrzeugführer aus Hessen festgestellt. Weiterhin befand sich ein frischer Unfallschaden an dem Fahrzeug. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

5. Bad Fallingbostel/Walsrode: Verfolgungsfahrt nach Ladendiebstahl

Am Samstagnachmittag meldeten Mitarbeiter eines Supermarktes im Stadtgebiet Bad Fallingbostel drei Ladendiebe. Nach Ansprache durch die Mitarbeiter flüchtete die drei Männer mit einem Pkw. Das Diebesgut wurde im Laden zurückgelassen. Das Fahrzeug konnte im Nahbereich nicht festgestellt werden. Wenig später kam es zu einem weiteren Ladendiebstahl im Industriegebiet Walsrode. Dort konnte einer der drei Beschuldigten durch die Polizei gestellt werden. Der zweite Beschuldigte flüchtete fußläufig und der dritte mit dem Pkw vom Tatort. Bei dem Pkw handelte es sich um dasselbe Fahrzeug, dass auch bei dem Ladendiebstahl in Bad Fallingbostel genutzt wurde. Im Rahmen der Fahndung kam der flüchtende Pkw einem Streifenwagen aus Bad Fallingbostel entgegen und entzog sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle. Im weiteren überfuhr der 25-jährige Fahrzeugführer aus Bad Fallingbostel mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Beim Abbiegen in den Goethering verunfallte das Fahrzeug schließlich und der Fahrzeugführer setzte seine Flucht zunächst fußläufig fort, konnte aber durch die Polizeibeamten gestellt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

6. K147 Hodenhagen / Westenholz: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 147

Am Samstagabend ist ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Celle mit seinem Pkw alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn der Kreisstraße 147 zwischen Hodenhagen und Westenholz abgekommen. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der Fahrzeugführer sowie der 18-jährige Beifahrer wurden dadurch schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache ist bis dato unklar.

7. Schwarmstedt: Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:00 Uhr, kontrollierten wir einen Pkw im Bereich der Celler Straße in Schwarmstedt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Atemalkoholwert in Höhe von 0,9 Promille. Dem Betroffenen wurde im Folgenden eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin musste der Betroffene, der seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hat, eine Sicherheitsleistung, in Höhe von 525,- EUR, bezahlen.

