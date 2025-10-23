Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Verkehrskontrolle "Gutes Licht! Gute Sicht!"

Heidekreis (ots)

22.10.2025 / Verkehrskontrolle "Gutes Licht! Gute Sicht!"

Soltau: Im Rahmen der Verkehrssicherheitskampagne "Licht-Test 2025" (www.licht-test.de) führte die Polizei am Mittwochabend im Stadtgebiet von Soltau gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Soltau Verkehrskontrollen durch. Ziel der Aktion war die Überprüfung der Beleuchtungseinrichtungen von Fahrzeugen und damit die Erhöhung der Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit. Fehlende oder defekte Beleuchtung erhöht das Risiko, übersehen zu werden und in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, erheblich.

Im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 20:15 wurden insbesondere Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter kontrolliert. Insgesamt wurden 24 Fahrräder, 23 E-Scooter, 5 Pkw und ein Transporter überprüft. Bei fünf Fahrrädern und drei E-Scootern wurden Mängel an den lichttechnischen Einrichtungen festgestellt. Zudem nutzen 12 E-Scooter-Fahrer verbotswidrig die Fußgängerzone. Auch mehrere Autos wurden bei der Durchfahrt des Bereichs gestoppt.

Hinweis zu den Regelungen in der Fußgängerzone: Das Durchfahren einer Fußgängerzone ist grundsätzlich für alle Fahrzeuge verboten. Zusatzzeichen können jedoch Ausnahmen erlauben. In Soltau dürfen Fahrräder die Fußgängerzone im Innenstadtbereich nur mit Schrittgeschwindigkeit und außerhalb der Marktzeiten durchfahren. E-Scooter fallen nicht unter diese Ausnahme und müssen in diesem Bereich geschoben werden.

Bei einem Transporter stellten die Polizeikräfte darüber hinaus eine mangelhafte Ladungssicherung fest. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Begleitet wurden die Kontrollen durch Verkehrssicherheitsberaterin Mira Pöllmann, die vor Ort Gespräche mit Verkehrsteilnehmern führte und über die Bedeutung funktionierender Fahrzeugbeleuchtung informierte. Zudem stand umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung. Auch für die jüngsten Verkehrsteilnehmer gab es Angebote: Kinder konnten ein Malbuch mitnehmen und einen Blick in den Streifenwagen werfen - ein Erlebnis, das für strahlende Gesichter sorgte.

Die Polizei wird auch zukünftig derartige Kontrollen im Landkreis durchführen und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, die Beleuchtung ihrer Fahrzeuge regelmäßig zu überprüfen - denn Sichtbarkeit bedeutet Sicherheit.

