Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Fußgänger übersehen; Walsrode: Scheibe von Drogeriemarkt zerstört; Schwarmstedt: Einbruchsversuch in Schuhgeschäft; Honerdingen: Aufbruch von Snackautomaten

Heidekreis (ots)

20.10.2025 / Fußgänger übersehen

Bad Fallingbostel: Als eine 82-Jährige am Montagnachmittag die Vogteistraße im Innenstadtbereich befuhr, kollidierte sie mit einem auf der Fahrbahn befindlichen 39-jährigen Fußgänger. Dieser hielt sich gerade an der geöffneten, hinteren Tür des am Straßenrand geparkten Autos eines 30-Jährigen auf. Die 82-Jährige übersah den 39-Jährigen und kollidierte mit diesem. Er wurde durch den Unfall leichtverletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

18.-20.10.2025 / Scheibe von Drogeriemarkt zerstört

Walsrode: Am vergangenen Wochenende zerstörten Unbekannte die Scheibe eines Drogeriemarkts in der Von-Stoltzenberg-Straße. Hierbei beschädigten die Täter das Glas, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand dagegen schlugen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, gegen 20:00 Uhr, bis Montag, gegen 06:00 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

17.-20.10.2025 / Einbruchsversuch in Schuhgeschäft

Schwarmstedt: Im Zeitraum von Freitag, gegen 09:00 Uhr, bis Montag, gegen 16:00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße zu gelangen. Als sie daran scheiterten ein Fenster gewaltsam zu öffnen ließen sie ab und entfernten sich. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

06./20.10.2025 / Aufbruch von Snackautomaten

Honerdingen: Am frühen Montagmorgen öffneten Unbekannte gewaltsam einen Snack-Automaten, der sich unter einem Holzunterstand in der Dorfallee befand. Aus diesem entwendeten die Täter im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 02:00 Uhr das darin befindliche Bargeld. Bereits am 06.10.2025 kam es an derselben Örtlichkeit zu einem versuchten Diebstahl. Hier blieb es bei einem Versuch, da die Täter daran scheiterten den Automaten zu öffnen. Die Tat ereignete sich zwischen 00:45 Uhr und 02:00 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell