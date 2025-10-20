Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Von der Fahrbahn abgekommen; Rethem: Baumaterialien gestohlen; Rethem: Mühle beschmiert - Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

18./19.10.2025 / Von der Fahrbahn abgekommen

Walsrode: In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein Unbekannter mit einem Auto die B 209, von Walsrode kommend in Richtung Schneeheide. Aus bislang unbekannten Gründen kam dieser auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünstreifen sowie den Gehweg. Auf dem Grünstreifen überfuhr der Unbekannte einen Leitpfosten und setzte seine Fahrt daraufhin fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

18./19.10.2025 / Baumaterialien gestohlen

Rethem: Im Zeitraum von Samstag, gegen 13:30 Uhr, bis Sonntag, gegen 08:00 Uhr, betraten Unbekannte unberechtigt eine Baustelle in der Rodewalder Straße. Von dem Grundstück entwendeten sie daraufhin eine Betonmischmaschine und diverse Baumaterialien. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Rethem unter 05165-291340 entgegen.

10.-14.10.2025 / Mühle beschmiert - Zeugen gesucht

Rethem: Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 11.10.2025, gegen 18:00 Uhr, bis zum 14.10.2025, gegen 10:00 Uhr, das Fundament der Bockwindmühle in der Londystraße. Durch die Täter wurde dieses an mehreren Seiten mit silberner Farbe besprüht. Die Polizei in Rethem sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern machen kann. Diese werden gebeten, sich unter 05165-291340 zu melden.

