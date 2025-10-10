POL-SO: Einbruch in Garage - Zwei E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht
Lippstadt (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08.10.2025 auf 09.10.2025) brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage an der Langeneicker Straße in Lippstadt ein.
Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zur Garage und entwendeten daraus zwei E-Scooter. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Langeneicker Straße beobachtet haben.
Hinweise nimmt die Polizei Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
