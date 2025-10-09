Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: ROADPOL-Aktionswoche - Polizei im Kreis Soest kontrolliert

Im Zeitraum vom 6. bis zum 12. Oktober 2025 finden im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche "Focus on the road" auch im Kreis Soest Schwerpunkteinsätze zur Bekämpfung und Verhinderung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr statt. ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Dabei handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation, hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union mit Hauptsitz in London. Ablenkung im Straßenverkehr birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmenden, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im "Blindflug" zurück. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, das Handy während der Fahrt stecken zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Lassen Sie sich nicht ablenken! Bei den durch den Verkehrsdienst der Polizei durchgeführten gestrigen Kontrollen in Lippstadt wurden zahlreiche Verstöße, nicht nur durch durch die Nutzung des Smartphones festgestellt. In der Zeit von 6 bis 14 Uhr ahndeten die Beamten insgesamt 37 Verstöße im Straßenverkehr. Darunter u.a. verbotswidrige Handynutzung, Geschwindigkeitsverstöße, mangelnde Ladungssicherung und Rotlichtverstöße. Auch zukünftig werden europaweite Kontrolltage unter Beteiligung der Soester Polizei stattfinden, um die Verkehrsunfallzahlen nachhaltig zu senken.

