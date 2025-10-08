PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 22-jähriger Fahranfänger mit 70 km/h in 30er-Zone - weitere Verstöße festgestellt

Lippstadt (ots)

Am Dienstag führte der Verkehrsdienst der Polizei Lippstadt im Bereich des Lambertwegs in Lippstadt-Bad Waldliesborn eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Dabei wurde ein 22-jähriger Lippstädter, der mit einem Kleintransporter unterwegs war, mit 70 km/h in einer 30er-Zone gemessen. Der Fahrer konnte nicht unmittelbar angehalten werden, da er in gleicher Fahrtrichtung fuhr wie die Beamten gemessen hatten. Im Rahmen des Nachfahrens mit einem zivilen Fahrzeug wurde der Fahrer erneut bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt. In der Holzstraße fuhr dieser 120 km/h bei erlaubten 70 km/h. Die Probezeit des jungen Fahrers war gerade erst abgelaufen.

Nach einem Grundsatzurteil des OLG Hamm wird bei einer Überschreitung von mehr als 30 % regelmäßig von Vorsatz ausgegangen. Entsprechend muss der Betroffene für die Verstöße mit einem Bußgeld in Höhe von 820 Euro, drei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Im Zuge der Kontrolle wurden außerdem sieben weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Zudem erhielt ein Betroffener ein Verwarngeld wegen einer weiteren Geschwindigkeitsüberschreitung.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle ist. Nicht nur Fahranfänger sollten sich der besonderen Verantwortung im Straßenverkehr bewusst sein und die geltenden Tempolimits konsequent beachten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

