PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupferkabel entwendet

Bad Sassendorf (ots)

In der Zeit zwischen dem 06.10.2025, 15:45 Uhr und dem 07.10.2025, 07:30 Uhr, haben Unbekannte ca. 40m Kupferkabel von einer Baustelle im Kurpark entwendet.

Demnach wurde das entwendete Kabel von einem bereits verlegten Strang mittels einer Flex getrennt. Anschließend erfolgte der Abtransport des Diebesguts auf derzeit unbekannte Weise.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 08:02

    POL-SO: Zigarettenautomat aufgehebelt

    Lippstadt (ots) - Unbekannte Täter hebelten gewaltsam in der Zeit zwischen dem 6. Oktober, 21 Uhr und dem 7. Oktober, 8 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Wiedenbrücker Straße, in Höhe der Hausnummer 81 auf. Entwendet wurde eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 07:55

    POL-SO: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

    Erwitte (ots) - Am Sonntagabend wurde in ein Einfamilienhaus in der Weringhauser Straße in Erwitte-Bad Westernkotten eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Uhr, Schmuck sowie ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren