Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kupferkabel entwendet

Bad Sassendorf (ots)

In der Zeit zwischen dem 06.10.2025, 15:45 Uhr und dem 07.10.2025, 07:30 Uhr, haben Unbekannte ca. 40m Kupferkabel von einer Baustelle im Kurpark entwendet.

Demnach wurde das entwendete Kabel von einem bereits verlegten Strang mittels einer Flex getrennt. Anschließend erfolgte der Abtransport des Diebesguts auf derzeit unbekannte Weise.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell