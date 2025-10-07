Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Landrätin Eva Irrgang nach 18 Jahren verabschiedet - Polizei dankt für vertrauensvolle Zusammenarbeit

Kreis Soest (ots)

Nach 18 Jahren im Amt ist Landrätin Eva Irrgang offiziell verabschiedet worden. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Kreishaus in Soest würdigte Abteilungsleiter Polizei, Benjamin Aufdemkamp, das langjährige Wirken der Landrätin und dankte ihr im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. "Frau Irrgang hat die Kreispolizeibehörde Soest stets mit großem Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit und einem offenen Ohr für die Belange der Polizei begleitet. Ihr Einsatz für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger war beispielhaft", betonte Aufdemkamp in seiner Ansprache. An der Verabschiedung nahmen weitere Vertreterinnen und Vertreter der Kreispolizeibehörde teil. Sie nutzten die Gelegenheit, sich persönlich für die gute und wertschätzende Zusammenarbeit zu bedanken. Eva Irrgang stand seit 2007 an der Spitze des Kreises Soest und war damit zugleich Leiterin der Kreispolizeibehörde. In ihrer Amtszeit setzte sie sich besonders für eine moderne, bürgernahe Polizei und für gute Rahmenbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Mit ihrem klaren Führungsstil und ihrem Engagement für Sicherheit und Zusammenhalt hinterlässt sie deutliche Spuren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell