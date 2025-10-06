Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisstensuche nach 42-Jähriger wird intensiviert

Warstein (ots)

Seit dem 02.10.2025 wird die 42-jährige Anna Weronika Bereza aus der LWL-Klinik in Warstein vermisst. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6130562 Die Polizei Soest intensiviert aktuell die Suchmaßnahmen und weitet diese im Bereich Warstein aus. Im Einsatz befinden sich derzeit Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft aus Wuppertal sowie Reiter/innen der Landesreiterstaffel aus Bochum. Ebenso befinden sich Drohnen des Kreises Soest im Warsteiner Raum, um die Suche aus der Luft zu unterstützen. Die Polizei bittet die Anwohnerinnen und Anwohner im Raum Warstein, auch in Gartenhütten, Garagen und Kellerräumen nachzuschauen. Es ist nicht auszuschließen, dass die 42-Jährige im Verlauf des vergangenen langen Wochenendes einen Unterschlupf gesucht hat. Von ihr geht keinerlei Gefahr aus. Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können oder diese in den vergangen Tagen gesichtet haben, melden sich bitte unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell