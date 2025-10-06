PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht und Widerstand bei der Blutprobenentnahme

Möhnesee (ots)

Am Freitag, 03.10.2025, um 02:45 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen unfallbeschädigten Pkw auf der Syringer Straße, Höhe der Hausnummer 33, in Völlinghausen. Am Pkw Peugeot 207 waren Unfallspuren erkennbar, die darauf hindeuteten, dass der Fahrer / die Fahrerin gegen eine Mauer fuhr und anschließend die Unfallstelle verlassen hatte. An der Halteranschrift in Völlinghausen wurde der 52-jährige Fahrzeughalter, sowie seine 43-jähriger Ehefrau angetroffen. Beide waren stark alkoholisiert. Die 43-jährige wies äußerlich leichte Verletzungen auf, die den Schluss zuließen, dass sie das Fahrzeug zur Unfallzeit geführt haben könnte. Da allerdings nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ihr Ehemann seinen Pkw führte, wurden beide Personen getrennt zur Entnahme der fälligen Blutproben zur Polizeiwache Soest gebracht.

Auf der Dienststelle leistete die 43-jährige Möhneseerin erheblichen körperlichen Widerstand. Nur mit Mühe konnte ein Arzt die Blutproben entnehmen. Sie erwartet nun Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sowie wegen versuchter Körperverletzung, da sie versuchte einen Beamten in die Wade zu beißen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 09:43

    POL-SO: E-Scooter und Radfahrer ins Visier genommen

    Lippstadtr (ots) - Am Freitag, den 26.09.2025, in der Zeit von 06:00-13:00 Uhr, führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt einen Sondereinsatz zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Radfahrern und E-Scootern durch. Hierzu konnten in den Morgenstunden zehn Radfahrende angetroffen werden, welche sich bei völliger Dunkelheit ohne bzw. mit unzureichender lichttechnischer Ausstattung im Straßenverkehr bewegten. Es ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 08:55

    POL-SO: Radfahrerin stürzt-E-Scooter-Fahrer gesucht

    Soest (ots) - Am vergangenen Samstag kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Grandweg/Potsdamer Platz. Eine 60-jährige Frau aus Soest befuhr zur Unfallzeit mit ihrem Fahrrad den Potsdamer Platz und beabsichtigte, ihre Fahrt über den Radweg am Grandweg stadtauswärts fortzusetzen. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer plötzlich aus dem Grandweg kommend auf den Potsdamer ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 08:14

    POL-SO: Gasflaschen entwendet

    Soest (ots) - Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 30. September, 17:20 Uhr und dem 4. Oktober, 10:15 Uhr, mehrere Gasflaschen von einem Firmengelände in der Straße Am Silberg. Die Diebe durchtrennten nach ersten Ermittlungen ein Vorhängeschloss um in das Lager auf dem Parkplatz des Firmengeländes zu gelangen und entwendeten von dort mindestens fünfzehn Gasflaschen. Vermutlich nutzten die Täter ein größeres Fahrzeug, um das Diebesgut abzutransportieren. Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren