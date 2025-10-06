Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht und Widerstand bei der Blutprobenentnahme

Möhnesee (ots)

Am Freitag, 03.10.2025, um 02:45 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen unfallbeschädigten Pkw auf der Syringer Straße, Höhe der Hausnummer 33, in Völlinghausen. Am Pkw Peugeot 207 waren Unfallspuren erkennbar, die darauf hindeuteten, dass der Fahrer / die Fahrerin gegen eine Mauer fuhr und anschließend die Unfallstelle verlassen hatte. An der Halteranschrift in Völlinghausen wurde der 52-jährige Fahrzeughalter, sowie seine 43-jähriger Ehefrau angetroffen. Beide waren stark alkoholisiert. Die 43-jährige wies äußerlich leichte Verletzungen auf, die den Schluss zuließen, dass sie das Fahrzeug zur Unfallzeit geführt haben könnte. Da allerdings nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ihr Ehemann seinen Pkw führte, wurden beide Personen getrennt zur Entnahme der fälligen Blutproben zur Polizeiwache Soest gebracht.

Auf der Dienststelle leistete die 43-jährige Möhneseerin erheblichen körperlichen Widerstand. Nur mit Mühe konnte ein Arzt die Blutproben entnehmen. Sie erwartet nun Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sowie wegen versuchter Körperverletzung, da sie versuchte einen Beamten in die Wade zu beißen.

