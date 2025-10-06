PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Parfümdiebstahl

Soest (ots)

Drei jugendliche Tatverdächtige betraten am 05.09.2024, um 11:40 Uhr einen Drogeriemarkt in der Brüderstraße in Soest und begaben sich zur Parfümauslage. Dort entwendeten sie hochwertige Waren im dreistelligen Eurobereich und verstauten diese in einem mitgebrachtem Rucksack. Dabei gingen sie arbeitsteilig vor und verließen das Geschäft, nachdem sie von einer Mitarbeiterin angesprochen wurden. Zwei der drei Tatverdächtigen wurden bereits identifiziert, die Identität des hier gezeigten Tatverdächtigen ist bisher unbekannt.

Wer kennt den abgebildeten Tatverdächtigen oder kann Hinweise auf dessen Identität geben? Das Fahndungsfoto kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/182175

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

