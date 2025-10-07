PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Erwitte (ots)

Am Sonntagabend wurde in ein Einfamilienhaus in der Weringhauser Straße in Erwitte-Bad Westernkotten eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Uhr, Schmuck sowie ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen 18:45 und 22 Uhr eingrenzen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

