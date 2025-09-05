Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Baustellengeräte entwendet - Tatverdächtiger ermittelt; Brand

Reutlingen (ots)

Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Radlerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag an der Einmündung Paulusstraße / Alteburgstraße erlitten. Eine 43-Jährige befuhr kurz vor 11.30 Uhr mit einer Daimler-Benz B-Klasse die Paulusstraße in Richtung Alteburgstraße. Dort kollidierte der Wagen mit der 51 Jahre alten Radlerin, die vorfahrtsberechtigt auf dem Radstreifen der Alteburgstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Radlerin wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. (rd)

Pfullingen (RT): In Kantine eingebrochen

In die Mensa einer Schule in der Schloßstraße sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Gegen 9.30 Uhr war entdeckt worden, dass Kriminelle ins Gebäude eingedrungen waren und sich in der Folge gewaltsam Zutritt zum Küchenbereich verschafft hatten. Dort machten sie sich an den Schränken zu schaffen und warfen den Inhalt auf die Arbeitsflächen und den Fußboden. Weil dort nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich nichts gestohlen worden sein. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Engstingen / Sonnenbühl (RT) / Burladingen (ZAK): Tatverdächtiger nach Diebstahl von Baustellengeräten ermittelt

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 27.08.25 / 16.48 Uhr und vom 02.09.25 / 16.32 Uhr

Nach dem Diebstahl mehrerer Baustellengeräte ist es dem Polizeiposten Alb gelungen, einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen zu ermitteln. Diesem wird vorgeworfen, in den vergangenen Wochen Baggeranbaugeräte in Sonnenbühl und mehrere Rüttelplatten in Burladingen gestohlen zu haben. Ein Zeugenhinweis führte die Ermittler am späten Dienstagnachmittag in den Gewerbepark Haid, wo entsprechende Baustellengeräte abgeladen worden waren. Wie sich im Zuge der Überprüfung herausstellte, handelte es sich dabei um das Diebesgut aus Sonnenbühl und Burladingen. Es wurde sichergestellt. Während der dortigen Einsatzmaßnahmen hatte sich gegen 22.40 Uhr ein Pkw genähert, dessen Fahrer beim Erkennen der Polizeikräfte zu Fuß die Flucht ergriff. Eine eingeleitete Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber involviert war, verlief zunächst ohne Erfolg. Das zurückgelassene Fahrzeug wurde daraufhin abgeschleppt und ebenfalls sichergestellt. Die anschließenden Ermittlungen führten schließlich zu dem 28 Jahre alten Tatverdächtigen, der sich am Donnerstag beim Polizeiposten Alb stellte und die Taten einräumte. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (rd)

Esslingen (ES): Brennender Wasserkocher auf eingeschaltetem Herd

Ein Brand in der Küche einer Wohnung hat am Freitagmorgen die Einsatzkräfte in der Straße Im Hangelstein auf den Plan gerufen. Nachbarn hatten kurz vor neun Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie einen ausgelösten Brandmelder und Rauch aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses bemerkt hatten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften angerückt war, verschaffte sich Zutritt zu der zu diesem Zeitpunkt menschenleeren Wohnung und löschte einen brennenden Wasserkocher, der auf dem sich in Betrieb befindlichen Herd stand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit einem Fahrzeug und drei Kräften vor Ort. (rd)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Radler übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein neunjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag an der Kreuzung Lerchenstraße / Bildstockstraße / Olgastraße ereignet hat. Eine 32-Jährige war gegen 13.15 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bildstockstraße unterwegs und überquerte die Kreuzung zur Lerchenstraße in Richtung Olgastraße. Dabei kam es zur Kollision mit dem Kind, das mit seinem Kinderfahrrad auf dem parallel zur Lerchenstraße verlaufenden Radweg aus Richtung Kreisverkehr kommend unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte den Jungen nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am VW wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Am Kinderfahrrad dürfte augenscheinlich kein Schaden entstanden sein. (cw)

