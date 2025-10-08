Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat aufgehebelt

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter hebelten gewaltsam in der Zeit zwischen dem 6. Oktober, 21 Uhr und dem 7. Oktober, 8 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Wiedenbrücker Straße, in Höhe der Hausnummer 81 auf. Entwendet wurde eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

