Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugin mit hellem Kleinwagen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Lippstadt (ots)

Am vergangenen Samstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf dem Hellinghäuser Weg in Lippstadt. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6130970 Derzeit hat das zuständige Verkehrskommissariat Soest die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht nun nach einer Zeugin, die sich zur Unfallzeit mit ihrem gelben oder beigefarbenen Kleinwagen hinter dem beteiligten Mercedes Vito befunden haben soll. Die Fahrerin des Kleinwagens sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

