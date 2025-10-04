PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tödlicher Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf dem Hellinghäuser Weg, etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Lippstadt. Eine 21-jährige Frau aus Lippstadt fuhr mit ihrem Mercedes Vito aus Lippstadt kommend in Richtung Hellinghausen. Nach ersten Erkenntnissen geriet die 21-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache mit ihrem Mercedes Vito auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 71-jährigen Fahrers aus Lippstadt. Seine Beifahrerin, die 70-jährige Ehefrau des Lippstädters, erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 71-jährige Fahrer des VW verstarb noch im Rettungswagen an der Unfallstelle. Die 21-jährige Fahrerin des Vito sowie ein 8-jähriges Kind, das sich auf dem Beifahrersitz des Pkw befand, erlitten schwere Verletzungen. Der 8-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen und die 21-Jährige mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Es besteht bei beiden nach derzeitigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr. Ein Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wurde hinzugezogen, um die Unfallspuren zur Rekonstruktion des Unfalles genauestens zu dokumentieren. Beide Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Der Hellinghäuser Weg wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Das zuständige Verkehrskommissariat Soest nimmt nun die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

