Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Trike-Fahrerin verletzt sich leicht

Soest (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am vergangenen Samstag eine 32-jährige Trike-Fahrerin aus Wuppertal bei einem Verkehrsunfall im Soester Ortsteil Hiddingsen zu. Gegen 14.00 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Sozius die Straße am Denkmal in südliche Richtung und beabsichtigte weiter in Richtung Lendringsen zu fahren. Im Kurvenbereich der Einmündung zur Brunnenstraße geriet sie mit dem Trike in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Bus, der durch einen 27-jährigen Mann aus dem Hochsauerlandkreis gesteuert wurde. Durch den Kontakt mit dem Bus stürzte sowohl die Fahrerin des Trike, als auch ihr 18-jährige Sozius auf die Fahrbahn. Die Frau verletzte sich hierbei leicht, der Sozius blieb unverletzt. (RS)

