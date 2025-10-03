PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer nach Vorfahrtsverstoß leicht verletzt

Soest (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, befuhr ein 41-jähriger Mann aus Wickede mit seinem Motorrad gegen 20:15 Uhr die Werler Landstraße in Soest in Fahrtrichtung Werl. Gleichzeitig beabsichtigte eine 22-jährige Frau aus Lippetal mit ihrem Pkw von einem Grundstück nach links in die Werler Landstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie den sich nähernden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Sowohl der Motorradfahrer, als auch die Pkw-Fahrerin bremsten stark ab, wodurch eine Kollision verhindert werden konnte. Durch das gleichzeitige Ausweichen stürzte der 41-jährige jedoch mit seinem Kraftrad und verletzte sich leicht. Er wurde durch einen RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. (dh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

