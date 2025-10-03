Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Aufmerksamer Zeuge verhindert Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagabend, 02.10.2025, konnte durch einen Kunden eines Lebensmittelgeschäfts an der Hörster Straße in Lippstadt gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall beobachtet werden. Der 32-jährige Mann aus Delbrück bekam mit, wie eine 81 Jahre alte Frau aus Lippstadt mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Supermarktes zunächst im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug touchierte. Beim dann folgenden Versuch einzuparken kollidierte sie mit einem weiteren Pkw. Diesen beschädigte sie durch wiederholte Rangierversuche gleich mehrfach, bis sie schließlich eingeparkt hatte und den Supermarkt betrat, um ihren Einkauf zu erledigen. Der aufmerksame Zeuge sprach die Fahrerin auf die Kollisionen an und konnte bei ihr deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, woraufhin er die Polizei informierte. Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund einer Erkrankung der Beschuldigten nicht durchgeführt werden. Sie wurde daher zur Polizeiwache Lippstadt verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen die 81-Jährige, die nach eigenen Angaben nichts vom Unfall mitbekommen habe, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (dh)

