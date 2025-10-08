PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei Soest zieht Bilanz: Verkehrskontrollen im westlichen Kreisgebiet - mehrere Verstöße festgestellt

Soest/Möhnesee/Lippetal (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Soest hat am Dienstag (07.10.2025) gezielte Verkehrskontrollen im westlichen Kreisgebiet (Soest, Möhnesee, Lippetal) durchgeführt.

Ziel der Maßnahmen war die Bekämpfung von Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr sowie die konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen.

Ergebnisse der Kontrollen:

   - 13 Verkehrsordnungswidrigkeiten wegen 
     Geschwindigkeitsüberschreitungen bei Pkw-Fahrenden
   - 1 Verkehrsordnungswidrigkeit wegen 
     Geschwindigkeitsüberschreitung bei Lkw-Fahrenden
   - 1 Verstoß wegen ungesicherter Ladung eines Lkw
   - 1 Verstoß wegen Überladung eines Lkw
   - 3 Verwarnungsgelder wegen sonstiger Verstöße bei Pkw-Fahrenden

Beispiele aus dem Einsatz:

In Möhnesee-Wamel wurde ein Pkw mit 79 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz lag die Überschreitung bei 29 km/h. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 150 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

In Soest stellten die Einsatzkräfte einen Lkw mit einer Überladung von 20,9 Prozent fest. Das Fahrzeug war mit feuchtem Erdaushub für den Glasfaserausbau beladen. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet (95 Euro, 1 Punkt in Flensburg). Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ebenfalls in Soest wurde ein weiterer Lkw (3,5 t) wegen völlig fehlender Ladungssicherung beanstandet. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 60 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Fazit:

Die Polizei Soest zieht ein positives Fazit der Kontrollen: Solche Schwerpunktaktionen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Verkehrssicherheitsarbeit. Sie tragen dazu bei, schwere Unfälle durch Alkohol, Drogen, überhöhte Geschwindigkeit oder technische Mängel zu verhindern.

Weitere Kontrollen dieser Art sind auch künftig im gesamten Kreisgebiet geplant.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 12:54

    POL-SO: Zeugin mit hellem Kleinwagen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

    Lippstadt (ots) - Am vergangenen Samstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf dem Hellinghäuser Weg in Lippstadt. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6130970 Derzeit hat das zuständige Verkehrskommissariat Soest die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht nun nach einer Zeugin, die sich zur ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 08:25

    POL-SO: Kupferkabel entwendet

    Bad Sassendorf (ots) - In der Zeit zwischen dem 06.10.2025, 15:45 Uhr und dem 07.10.2025, 07:30 Uhr, haben Unbekannte ca. 40m Kupferkabel von einer Baustelle im Kurpark entwendet. Demnach wurde das entwendete Kabel von einem bereits verlegten Strang mittels einer Flex getrennt. Anschließend erfolgte der Abtransport des Diebesguts auf derzeit unbekannte Weise. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 08:02

    POL-SO: Zigarettenautomat aufgehebelt

    Lippstadt (ots) - Unbekannte Täter hebelten gewaltsam in der Zeit zwischen dem 6. Oktober, 21 Uhr und dem 7. Oktober, 8 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Wiedenbrücker Straße, in Höhe der Hausnummer 81 auf. Entwendet wurde eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren