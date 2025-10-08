Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei Soest zieht Bilanz: Verkehrskontrollen im westlichen Kreisgebiet - mehrere Verstöße festgestellt

Soest/Möhnesee/Lippetal (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Soest hat am Dienstag (07.10.2025) gezielte Verkehrskontrollen im westlichen Kreisgebiet (Soest, Möhnesee, Lippetal) durchgeführt.

Ziel der Maßnahmen war die Bekämpfung von Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr sowie die konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen.

Ergebnisse der Kontrollen:

- 13 Verkehrsordnungswidrigkeiten wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen bei Pkw-Fahrenden - 1 Verkehrsordnungswidrigkeit wegen Geschwindigkeitsüberschreitung bei Lkw-Fahrenden - 1 Verstoß wegen ungesicherter Ladung eines Lkw - 1 Verstoß wegen Überladung eines Lkw - 3 Verwarnungsgelder wegen sonstiger Verstöße bei Pkw-Fahrenden

Beispiele aus dem Einsatz:

In Möhnesee-Wamel wurde ein Pkw mit 79 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz lag die Überschreitung bei 29 km/h. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 150 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

In Soest stellten die Einsatzkräfte einen Lkw mit einer Überladung von 20,9 Prozent fest. Das Fahrzeug war mit feuchtem Erdaushub für den Glasfaserausbau beladen. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet (95 Euro, 1 Punkt in Flensburg). Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ebenfalls in Soest wurde ein weiterer Lkw (3,5 t) wegen völlig fehlender Ladungssicherung beanstandet. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 60 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Fazit:

Die Polizei Soest zieht ein positives Fazit der Kontrollen: Solche Schwerpunktaktionen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Verkehrssicherheitsarbeit. Sie tragen dazu bei, schwere Unfälle durch Alkohol, Drogen, überhöhte Geschwindigkeit oder technische Mängel zu verhindern.

Weitere Kontrollen dieser Art sind auch künftig im gesamten Kreisgebiet geplant.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell