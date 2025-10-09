Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrzeuge rechtzeitig winterfest machen - Polizei mahnt zur Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit

Kreis Soest (ots)

Mit Blick auf die bevorstehende kalte Jahreszeit erinnert die Polizei alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer daran, ihre Fahrzeuge frühzeitig auf winterliche Bedingungen vorzubereiten. Durch rechtzeitige Wartung und passende Ausrüstung lassen sich viele witterungsbedingte Pannen und Unfälle vermeiden.

Gerade in den Morgenstunden kommt es bei sinkenden Temperaturen immer wieder zu gefährlichen Situationen durch Reifglätte oder vereiste Fahrbahnen. Eine angepasste Fahrweise und ein technisch einwandfreies Fahrzeug sind daher entscheidend für die Verkehrssicherheit.

Wichtige Hinweise der Polizei:

- Winterreifen: Bei Schnee, Eis oder Reifglätte sind geeignete Winterreifen vorgeschrieben. Die Polizei empfiehlt eine Profiltiefe von mindestens 4 Millimetern. - Batterie prüfen: Kälte schwächt die Leistungsfähigkeit. Eine regelmäßige Kontrolle kann Startprobleme verhindern. - Frostschutz: Sowohl im Kühlwasser als auch in der Scheibenwaschanlage ist ausreichender Frostschutz erforderlich. - Beleuchtung: Eine funktionierende und korrekt eingestellte Fahrzeugbeleuchtung ist besonders bei Dunkelheit und schlechter Sicht unverzichtbar. - Türdichtungen und Schlösser: Pflegemittel verhindern das Festfrieren bei Minusgraden.

Darüber hinaus sollten im Fahrzeug stets ein Eiskratzer, Handschuhe, eine Decke, eine Taschenlampe und Starthilfekabel mitgeführt werden. Eine sorgfältige Vorbereitung des Fahrzeugs ist ein wichtiger Beitrag zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihr Fahrzeug jetzt auf die bevorstehenden Witterungsbedingungen vorzubereiten.

Die Polizei wird in den kommenden Wochen verstärkt auf die Verkehrssicherheit achten und dabei insbesondere auch die Bereifung der Fahrzeuge prüfen.

