Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, Dülmener Straße

Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Eine 69-jährige Autofahrerin aus Ascheberg befuhr am 05.11.2024, gegen 06.50 Uhr, die Dülmener Straße in Dülmen, Rorup in Fahrtrichtung Dülmen. Zu diesem Zeitpunkt kollidierte sie seitlich mit einem ihr entgegenkommenden Fahrzeug, dabei entstand Sachschaden am Außenspiegel. Die Aschebergerin hielt am Seitenstreifen an.

Der anderer Fahrzeugführer jedoch entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell