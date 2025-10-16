Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Geldbörsen gestohlen; Walsrode: Unfälle verursacht und geflohen

Heidekreis (ots)

15.10.2025 / Geldbörsen gestohlen

Walsrode: Im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr entwendeten Unbekannte am Mittwochmorgen das Portemonnaie einer 79-Jährigen, das sich in einer Jackentasche befand. Die Tat geschah während sie sich in einem Supermarkt in der Sudetenstraße aufhielt. Nur wenige Stunden später wurde in demselben Markt auch die Geldbörse einer 75-Jährigen aus einem mitgeführten Rucksack entwendet. Hier geschah die Tat im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 12:25 Uhr. Hinweise zu den Tätern/Taten nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

14./15.10.2025 / Unfälle verursacht und geflohen

Walsrode: Bereits am Dienstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hannoverschen Straße. Ein bislang Unbekannter beschädigte im Zeitraum von 08:50 Uhr bis 09:30 Uhr das auf dem Parkplatz einer Bäckerei geparkte Auto einer 68-Jährigen. Ihr Fahrzeug wurde hierbei im Bereich der Fahrertür beschädigt. Am Mittwochmittag touchierte eine unbekannte Person das Auto einer 35-Jährigen, das gegen 12:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rudolf-Diesel-Straße stand. Das Fahrzeug wurde hierbei vorne rechts beschädigt. Hinweise zu den flüchtigen Unfallverursachern nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

