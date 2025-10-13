Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Verkehrsunfall verursacht und geflohen; Schneverdingen: In Lagerhalle eingebrochen; Walsrode: Einbruch in Schule; Neuenkirchen: Neue Verkehrshelfer im Einsatz (Foto)

12.10.2025 / Verkehrsunfall verursacht und geflohen

Neuenkirchen: Am Sonntagabend kam es auf der B 71, zwischen Neuenkirchen und Soltau, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer eines Autos befuhr mit diesem die B 71 in Richtung Soltau. Aus bislang unbekannten Gründen kam er gegen 19:40 Uhr in den Gegenverkehr ab und kollidierte dort mit dem Auto einer in Richtung Neuenkirchen fahrenden 23-Jährigen. Die 23-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Fahrer flüchtete im Anschluss fußläufig vom Unfallort. Trotz sofortiger Fahndung konnte er jedoch entkommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenkirchen unter 05195-933970 zu melden.

12.10.2025 / In Lagerhalle eingebrochen

Schneverdingen: Unbekannte drangen am Sonntagvormittag in eine Lagerhalle in der Straße "Veersebogen" ein. Nachdem diese im Zeitraum von 10:30 bis 12:30 Uhr gewaltsam ein Fenster öffneten, drangen sie in das Gebäude ein und entwendeten dort befindliches Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

10.-12.10.2025 / Einbruch in Schule

Walsrode: Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von Freitag, gegen 14:00 Uhr, bis Sonntag, gegen 10:00 Uhr, Zugang zu einer Schule in der Straße "Ostdeutsche Allee". Sie öffneten gewaltsam ein Fenster, um in den Innenraum zu gelangen. Dort durchsuchten die Täter ein Büro und entwendeten mehrere Gegenstände. Im Anschluss verließen sie das Gebäude wieder. Durch den Einbruch wurde ein hoher Sachschaden verursacht. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

07.10.2025 / Neue Verkehrshelfer im Einsatz (Foto)

Neuenkirchen: In der vergangenen Woche wurden sieben Schülerinnen und Schüler der GOBS Neuenkirchen erfolgreich zu Verkehrshelfern ausgebildet. Die Ausbildung wurde durch Polizeioberkommissarin Mira Pöllmann durchgeführt, die den angehenden Helfern in einer mehrtägigen Veranstaltung die Verkehrszeichen und -regeln zunächst theoretisch näherbrachte. Im Rahmen von praktischen Übungen wurde das Gelernte weiter vertieft. Abschließend mussten sie noch eine theoretische Prüfung ablegen, in der das gewonnene Wissen überprüft wurde. Von nun an werden sich die neuen Verkehrshelfer in den Morgen- und Mittagsstunden an den Schulwegen aufhalten, um ihren Mitschülerinnen und Mitschülern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. Zu ihren Aufgaben zählt die Sicherung von Überwegen und an Bushaltestellen sowie die Schulwegsicherung. Bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe sind sie aufgrund ihrer Dienstkleidung (Warnweste und Winkerkelle) gut erkennbar. Die Ausstattung wird durch die Verkehrswacht zur Verfügung gestellt. Seit Einführung des Schülerlotsendienstes 1953 in Deutschland hat es an von Lotsen gesicherten Übergängen keinen einzigen schweren oder tödlichen Unfall gegeben. So soll es auch zukünftig bleiben.

