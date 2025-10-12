Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Bad Fallingbostel, Tätlicher Angriff/Widerstand nach Verfolgungsfahrt; 2. Walsrode, Trunkenheitsfahrt; 3. Soltau, Geldbörsen beim Einkauf entwendet

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Bad Fallingbostel, Tätlicher Angriff/Widerstand nach Verfolgungsfahrt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Polizeikräfte eine 45-jährige Frau, welche mit ihrem Pkw in Dorfmark in der Straße "Auf der Bünte" unterwegs war. Während der Verkehrskontrolle gegen 02:00 Uhr flüchtete sie mit ihrem Pkw in Richtung Bad Fallingbostel und versuchte, sich einer weiteren Kontrolle zu entziehen. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf.

Bei ihrer Flucht fuhr die 45-jährige mit überhöhter Geschwindigkeit und mehrfach in den Gegenverkehr, sodass mehrere Verkehrsteilnehmer in den Grünstreifen ausweichen mussten. Da die Fahrerin nicht auf die Anhaltesignale reagierte, wurde durch weitere Einsatzkräfte vor dem Kreisverkehr in Höhe der Heidmarkhalle eine technische Sperre (sog. "Stop-Stick") auf der Straße platziert. Die 45-jährige überfuhr diese, setzte ihre Fahrt jedoch trotzdem fort. Im weiteren Verlauf konnte sie gestoppt und festgenommen werden. Hierbei leistete sie erheblichen Widerstand. Dadurch wurden zwei 31-jährige Polizeibeamtinnen leicht verletzt.

Da sich die Fahrzeugführerin augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses zugeführt. Bei der Fahrerin wurde außerdem eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der genutzte Pkw sichergestellt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach den Verkehrsteilnehmern, die während der Flucht der 45-jährigen durch diese gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 zu melden.

2. Walsrode, Trunkenheitsfahrt

Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizei Walsrode, im Zuge der Streifenfahrt, einen Pkw im Stadtgebiet Walsrode. Der 64-jährige Fahrzeugführer wurde zuvor dabei beobachtet, wie er Alkohol gekauft hatte und schwankend zu seinem Pkw zurückkehrte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,56 Promille. Nach näherer Befragung des Verursachers stellte sich heraus, dass dieser zudem eine Vielzahl Medikamente einnehmen muss. Die Wechselwirkung der Medikamente mit dem Alkohol führte zu den körperlichen Ausfallerscheinungen und der Fahruntüchtigkeit. Daher wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

3. Soltau, Geldbörsen beim Einkaufen entwendet

Am Freitagvormittag und am Samstagmittag kam es in einem Discounter in der Straße Böhmheide in Soltau zu jeweils einem Diebstahl einer Geldbörse. In beiden Fällen wurden den lebensälteren Geschädigten die Geldbörse während des Einkaufs unbemerkt aus der Jackentasche entwendet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell