Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Störungen durch auffällige Person rund um die Kaiserstraße - Polizei nimmt Person in Gewahrsam

Mainz (ots)

Die Mainzer Polizei musste am Donnerstag gleich mehrfach ausrücken, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt zu gewährleisten. Ausgelöst wurden die Einsätze durch einen 41-jährigen Mann, der durch sein lautes und störendes Verhalten auffiel und damit das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger erheblich beeinträchtigte. Die Serie von Notrufen begann in den frühen Morgenstunden:

   -	7:30 Uhr: Ein pöbelnder Mann wurde im Bereich der Bahnhofstraße 
gemeldet. Er soll sich dort auf die Gleise der Straßenbahn gestellt 
haben. Ein Platzverweis für den Münsterplatz und die Bahnhofstraße 
wurde erteilt.
   -	7:50 Uhr: Der gleiche Mann störte die Arbeiter auf einer 
Baustelle in der Binger Straße.
   -	8:50 Uhr: Am Bonifaziusplatz wurden E-Scooter umgeworfen. Der 
Mann soll tanzend um die Kirche gelaufen sein. Auch hier wurde ein 
Platzverweis für die Kaiserstraße und den Bonifaziusplatz 
ausgesprochen.
   -	Ab 9:40 Uhr: Es folgten weitere Meldungen über eine schreiende 
Person an der Christuskirche und am Rabanus-Maurus-Gymnasium. 
Insbesondere an der Schule, hat die Polizei größtes Interesse 
Störungen zu unterbinden. In einem Gespräch beruhigt sehr der Mann, 
es werden ihm aber Konsequenzen aufgezeigt. Unter anderem eine 
Ingewahrsamnahme bei erneutem, störendem Auftreten.
   -	10:30 Uhr: Am Amtsgericht wurde der Mann gemeldet, wie er 
schreiend und oberkörperfrei die öffentliche Ordnung störte und eine 
Parkschranke beschädigte.

Angesichts der fortlaufenden Störungen und zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit konnte er durch die Polizei kurz darauf am Dom angetroffen und in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete an, dass der Mann bis 18:00 Uhr in Gewahrsam bleibt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

