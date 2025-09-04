Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Kollision mit Betonmischer (Fahrmischer) auf B 9 geht glimpflich aus

Mainz (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem PKW und einem voll beladenen Betonmischer kommen die Insassen des PKW mit dem Schrecken davon.

Gegen 11:40 Uhr befährt der Fahrer des Betonmischers die B 9 aus Richtung Mainz in Richtung Oppenheim. Der 65-jährige Fahrer des PKW möchte zu diesem Zeitpunkt von der A 60 auf die B 9, in die gleiche Richtung auffahren.

Beim Befahren des Beschleunigungsstreifens (Einfädelungsspur) missachtet der Fahrer den Vorrang des Betonmischers auf dem durchgehenden Fahrstreifen der B 9 und es kommt zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch die Kollision wird der PKW gedreht und endet noch im Bremsvorgang quer vor dem LKW, so dass er noch einige Meter weit geschoben wird.

Durch den Aufprall wird die Fahrerseite des PKW erheblich beschädigt. Der Fahrer des PKW und seine 66-jährige Beifahrerin kommen mit einem Schrecken davon. Die Fahrbahn musste nur kurzzeitig für den Abschleppvorgang voll gesperrt werden.

