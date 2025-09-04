PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Kollision mit Betonmischer (Fahrmischer) auf B 9 geht glimpflich aus

Mainz (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem PKW und einem voll beladenen Betonmischer kommen die Insassen des PKW mit dem Schrecken davon.

Gegen 11:40 Uhr befährt der Fahrer des Betonmischers die B 9 aus Richtung Mainz in Richtung Oppenheim. Der 65-jährige Fahrer des PKW möchte zu diesem Zeitpunkt von der A 60 auf die B 9, in die gleiche Richtung auffahren.

Beim Befahren des Beschleunigungsstreifens (Einfädelungsspur) missachtet der Fahrer den Vorrang des Betonmischers auf dem durchgehenden Fahrstreifen der B 9 und es kommt zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch die Kollision wird der PKW gedreht und endet noch im Bremsvorgang quer vor dem LKW, so dass er noch einige Meter weit geschoben wird.

Durch den Aufprall wird die Fahrerseite des PKW erheblich beschädigt. Der Fahrer des PKW und seine 66-jährige Beifahrerin kommen mit einem Schrecken davon. Die Fahrbahn musste nur kurzzeitig für den Abschleppvorgang voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Mainz - Linienbus kollidiert mit vorausfahrendem PKW - 5 Leichtverletzte

    Mainz (ots) - Bei einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem PKW auf der Alicebrücke erleiden fünf Personen leichte Verletzungen, darunter drei Fahrgäste sowie die Insassen des PKW. Gegen 15:16 Uhr bremste der 19-jährige Fahrer des PKW an einer Ampel ab, da diese auf Gelb umgsprungen war. Der 42-jährige Fahrer des nachfolgenden Linienbusses bringt seinen ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 09:00

    POL-PPMZ: Bingen - Vermisster 11-Jähriger wieder da

    Mainz (ots) - Der 11-jährige Junge aus Bingen ist wieder da und besucht seine Schule. Wir danken allen, die in welcher Form auch immer, unseren Beitrag geteilt haben und bitten nun darum, diesen zu löschen. Unsere Ursprungsmeldung mit seinem Namen wird ebenso gelöscht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle Telefon: 06131 / 65-30022 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 08:50

    POL-PPMZ: 34-Jähriger verliert über 20.000 Euro durch Fake-Investmentgruppe

    Mainz (ots) - Ein 34-jähriger Mainzer ist Opfer eines professionell organisierten Anlagebetrugs geworden und hat dabei über 20.000 Euro verloren. Der Geschädigte wurde zunächst über eine Werbeanzeige auf Instagram auf vermeintlich lukrative Investitionsmöglichkeiten aufmerksam. Über einen per WhatsApp versendeten Einladungslink wurde er in eine Gruppe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren