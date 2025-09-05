Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz/Nieder-Olm - Zeugenaufruf nach Einbruch in Bürokomplex

Mainz (ots)

Nach einem Einbruch in einen Bürokomplex in der Ludwig-Eckes-Allee in Nieder-Olm bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Mittwoch, 3. September auf Donnerstag, 4 September gelang es bislang noch unbekannten Tätern in ein Bürogebäude einzudringen. Im Gebäude wurden weitere Türen aufgebrochen, mehrere Räume betreten und durchsucht. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Täter entwendeten unter anderem Smartphones und Kameras.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell