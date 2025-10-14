Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Berauscht gefahren; Munster: Betrunken Auto gefahren; Schwarmstedt: Einbruch in Schulgebäude

Heidekreis (ots)

13.10.2025 / Berauscht gefahren

Bad Fallingbostel: Polizeikräfte kontrollierten am Montag gegen 13:20 Uhr den 27-jährigen Fahrer eines Autos im Bockhorner Weg. Da er bei dem durchgeführten Körpertestverfahren negativ auffiel, ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Abgabe einer Urinprobe verweigerte der 27-Jährige jedoch, so dass ihm zur weiteren Klärung eine Blutprobe entnommen werden musste. Ihm wurde außerdem die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet.

13.10.2025 / Betrunken Auto gefahren

Munster: Am frühen Montagmorgen kontrollierten Polizeikräfte im Oerreler Weg eine 44-Jährige. Diese befuhr die Straße gegen 02:30 Uhr mit einem Auto. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrerin vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,23 Promille. Gegen 04:00 Uhr kontrollierten Polizeikräfte in der Breloher Straße eine weitere Autofahrerin, die offensichtlich ebenfalls Alkohol getrunken hatte, bevor sie mit dem Auto losgefahren war. Bei der 54-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,1 Promille. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun jeweils ein Strafverfahren.

10.-13.10.2025 / Einbruch in Schulgebäude

Schwarmstedt: Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in eine Schule in der Straße "Am Beu". Unbekannte verschafften sich zunächst durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zum Gebäude. Im Anschluss betraten die Täter das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Im Inneren beschädigten diese weitere Türen. Hierdurch entstand ein hoher Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell