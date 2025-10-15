Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Fahren ohne Führerschein und Versicherung; Soltau: Unfall beim Abbiegen; Schwarmstedt: Einbruch in Vereinsgebäude

Heidekreis (ots)

14.10.2025 / Fahren ohne Führerschein und Versicherung

Munster: Am Dienstagabend kontrollierten Polizeikräfte einen 27-jährigen Autofahrer in der Straße "Fuhrenkamp". Bei der Kontrolle mussten diese feststellen, dass das Fahrzeug nicht über die notwendige Versicherung verfügte. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Auch gegen den 22-jährigen Halter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

14.10.2025 / Unfall beim Abbiegen

Soltau: Ein 41-Jähriger, der am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf der B 71 in Richtung Soltau fuhr, wollte an der Kreuzung zur K 54 nach links abbiegen. Aufgrund dessen ordnete er sich auf die Linksabbiegespur ein. Dabei fuhr er jedoch verfrüht über eine dortige Sperrfläche und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er seitlich mit dem Auto eines entgegenkommenden 21-Jährigen. Durch den Aufprall wurde das Auto des Unfallverursachers nach rechts gegen das Auto einer auf der Fahrspur in Fahrtrichtung Soltau wartenden 53-Jährigen geschleudert. Der 21-Jährige und die 53-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Auto des Unfallverursachers und das des 21-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Straße zeitweise vollgesperrt.

13./14.10.2025 / Einbruch in Vereinsgebäude

Schwarmstedt: Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zugang zu einem Vereinsgebäude im Mühlenweg. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 08:40 Uhr öffneten diese gewaltsam das Gebäude, um in das Innere zu gelangen. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

